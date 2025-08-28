水を弾き、汚れに強いハクバの「プラスシェル アーバンライト 02 バックパック S カメラバッグ」が、Amazonで9％OFFのセール中となっている。8月28日（木）現在、参考価格が8,480円のところ、7,709円で購入可能だ。 引き裂きに強く軽量なリップストップ生地を採用し、約550gと軽いカメラバックパック。ポリカーボネートコーティングにより、水濡れや汚れに強く、簡単に拭き取れるという。