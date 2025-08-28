仕事に情熱があるのは良いことなのか。サイエンスジャーナリストの鈴木祐さんは「情熱には確かにメリットがあるが、副作用も持っていることが、近年の研究で明らかになってきた」という――。※本稿は、鈴木祐『社会は、静かにあなたを「呪う」 思考と感情を侵食する“見えない力”の正体』（小学館クリエイティブ）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／skynesher※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／skynesher■