大阪発ロックバンド・Self-Portrait（セルフポートレイト）のメンバーとしても活躍する、ボカロP・ペクちん。バンドとVOCALOIDという多彩な形で音楽表現を追求する彼が、ボカコレ2025冬のTOP100部門ランキング参加作として投稿した楽曲が「あいのいろ」だ。文／曽我美なつめ﻿﻿﻿ぺくちん自身が代表を務める音楽制作スタジオ・studio時の部屋や、放送芸術学院専門学校、大阪アニメ･声優＆eスポーツ専門学