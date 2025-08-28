リンクをコピーする

日経平均株価 始値42308.14 高値42828.79 安値42299.79 大引け42828.79(前日比 +308.52 、 +0.73％ ) 売買高18億7924万株 (東証プライム概算) 売買代金4兆6545億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．決算発表のエヌビディアは時間外で下落 ２．AI半導体巡る悲観広がらず安心感 ３．安寄り後に切り返し高