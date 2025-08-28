公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）は28日（木）、「エムットマッチ2025 Powered by MUFGバレーボール男子世界選手権壮行試合」の日本 vs ブルガリア戦における出場選手を発表した。 2025年9月12日（金）に開幕する男子の世界バレー。本大会に向け、男子日本代表は9月2日（火）、3日（水）にブルガリア代表と、9月6日（土）、7日（日）にイタリア代表との壮行試合を行う。 今回の発表