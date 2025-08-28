28日（木）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズが、2025-26シーズンの新たなユニフォームを公開した。クラブ公式サイトが発表している。 今シーズンのユニフォームは、ホームタウンである富山県を流れる清流を背景にチーム名の由来でもある『水の妖精』が華々しくコートで舞う姿を表現した、昨年のユニフォームデザイン