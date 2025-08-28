額に垂れる滝汗をぬぐう大谷(C)Getty Images両リーグにDH制が設けられているメジャーリーグにおいて、二刀流戦士でしかありえない“光景”が話題となった。クローズアップされたのは、現地時間8月27日にドジャースがレッズを本拠地で迎えた一戦での一幕だ。この試合では大谷翔平が「1番・DH兼投手」で先発登板。投げては5回（87球）を投げ、被安打2、1失点、9奪三振と好投。打っても5打数1安打と活躍し、二刀流で異彩を放った