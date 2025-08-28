日本サッカー協会は28日、9月にアメリカでの国際親善試合に臨む代表25人を発表しました。代表メンバーには主将の遠藤航選手や久保建英選手、堂安律選手などが順当に選ばれ、初めて選ばれた選手はいませんでした。メンバー25人のうち、Jリーグでプレーする選手は7人となり、今回もヨーロッパでプレーする選手が多く名を連ねました。チームは日本時間9月7日にアメリカ・オークランドでメキシコ代表と、同10日にアメリカ・コロンバス