日本野球機構（NPB）が28日の公示を発表。ヤクルトは吉村貢司郎投手を登録しました。吉村投手は16日の広島戦で6回5失点(自責点4)を喫し抹消。それ以来となる1軍マウンドとなります。ここまでは17試合の先発登板で、4勝6敗、防御率3.47をマーク。ヤクルトはこの3連戦で1勝1敗としており、吉村投手の好投でカード勝ち越し、さらに自身5勝目なるか期待がかかります。