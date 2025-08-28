プロ野球・阪神は28日、ネルソン投手と湯浅京己投手を1軍登録、早川太貴投手と岡留英貴投手の登録を抹消しました。ネルソン投手は7月31日の広島戦で5回から登板し2失点で8月1日に登録を抹消されました。ここまで1軍で18試合に登板し1勝1敗7ホールド、防御率2.04としています。湯浅投手は今季33試合に登板し3勝4敗、19ホールドで防御率2.15の成績。17日に抹消されて以来の昇格となりました。抹消された早川投手は育成出身の1年目。