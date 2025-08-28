夜の介護施設に2日連続で侵入し、米10合などを盗んだとして62歳の無職の男が逮捕されました。 建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは三重県松阪市飯南町の無職の男（62）です。 男は8月11日と12日の夜、松阪市飯南町の介護施設に侵入し食料品などを盗んだ疑いがもたれています。 警察によると盗まれたとされるのは初日が米4合、粉茶、そうめん、冷凍食品、消毒液の時価計4000円相当で、翌日が米6合とそうめん、消毒