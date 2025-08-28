メ～テレ（名古屋テレビ） 東海地方は28日も各地で猛暑日になりました。 28日の東海地方は、強い日差しと上空の温かい空気の影響で、体温以上の危険な暑さに。 「きょうはまだ朝、涼しかった。もう毎日暑いです。体調がおかしい。長時間運動なんかできない。体がだるいです、ずっと」（60代女性） 「いやあ、もうかなわんね。もう朝晩通して、エアコンの切れ目がない」（90代男性） 「汗が噴き出る感じですごく暑