故マイケル・ジャクソンさんの長男であるプリンス・ジャクソン（２８）が、およそ８年前から交際していたモリーさんと婚約した。プリンスはインスタグラムに数々のツーショット写真を投稿して、このニュースを報告した。 【写真】マイケルさんも天国で喜んでる！虹をバックにラブラブ２ショット プリンス「８年が過ぎ、これからも永遠に続く。モリーと一緒にたくさんの時を過ごし、素晴らしい思い出