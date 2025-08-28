ブライトリングより、昨年、創業140周年を記念して発売した自社開発パーペチュアルカレンダークロノグラフムーブメント、キャリバーB19を搭載した「ナビタイマー B19 クロノグラフ 43 パーペチュアルカレンダー」の日本限定モデルが発表された。【画像】ブライトリング初の自社製ムーブメント、キャリバーB19を搭載したナビタイマー日本限定（写真2点）70年以上の歴史をもつナビタイマーに、自社開発したムーブメントを搭載するこ