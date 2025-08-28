日本サッカー協会（JFA）は28日、9月のアメリカ遠征に臨む日本代表メンバー25名を発表した。チームを率いるのは森保一監督。招集リストは以下の通り。GK：早川友基（鹿島アントラーズ）大迫敬介（サンフレッチェ広島）鈴木彩艶（パルマ/ITA）DF：長友佑都（FC東京）荒木隼人（サンフレッチェ広島）板倉滉（アヤックス/NED）渡辺剛（フェイエノールト/NED）安藤智哉（アビスパ福岡）瀬古歩夢（ル・アーヴル/FRA）関根大輝（スタッド