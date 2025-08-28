９月のアメリカ遠征に挑む日本代表のメンバー25人が８月28日に発表された。今回は常連組に故障者が続出。長期離脱の冨安健洋、伊藤洋輝に加え、守田英正、田中碧、鎌田大地、町田浩樹、高井幸大らが選外となった（追加招集の可能性はある）。森保一は怪我人について、「チーム編成が難しくなったのは否めない」と本音をこぼしつつ、代表歴の浅い選手たちに期待を寄せた。「経験値が高い選手が怪我して、経験値の低い選手を招