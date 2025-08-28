Image: Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。UGREENからリリースされている「Nexodeシリーズ」は、USB-Cケーブルを巻き取って本体に内蔵できるのが特長のプロダクト。ケーブルを別途持ち歩く必要がなくなるので、外出時にケーブルを忘れてしまうリスクを回避できるし、何よりゴチャゴチャする煩わしさがありません。いずれのモデルも