プレミアリーグの名門に加入した高井幸大の新天地デビューが近い。20歳の日本代表DFは、今夏に川崎フロンターレから移籍し、トッテナムの一員に。しかし怪我のため、プレシーズンのアジアツアーに帯同せず、トーマス・フランク監督は「コウタは残念ながら足底腱膜を負傷してしまった。正確にどの程度の症状なのかは分からない。数週間かかるだろう」と説明していた。怪我からの復帰が待たれるなか、『football.london』が「