人気アイドルグループSnow Manが出演する韓国の音楽番組『M COUNTDOWN』が、いよいよ本日放送される。【関連】『M COUNTDOWN』、過去には山PやKAT-TUNも出演韓国では本日（8月28日）、Mnetの音楽番組『M COUNTDOWN』第903回が放送される。同日の放送には、Snow ManのほかIVE、Stray Kids、Kep1er、TEEN TOP、CMDM、idntt、AMPERS & ONE、AtHeart、AB6IX、8TURN、In A Minute、CORTIS、ダヘ、ソンミ、Red Velvet・ジョイ、チョ