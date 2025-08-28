エバー航空は、台北/桃園〜釜山線を10月21日に開設する。1日1往復を運航する。機材はビジネスクラス8席、エコノミークラス176席の計184席を備えた、エアバスA321型機を使用する。所要時間は台北/桃園発、釜山発ともに2時間25分。韓国観光公社の統計によると、釜山には韓国を訪れる台湾人観光客の4人に1人が訪問しており、台湾での釜山の人気が継続的に高まっているという。欧米や東南アジアからの乗り継ぎ需要も見込む。韓国路線は