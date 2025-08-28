4コマ漫画『ねえ、ぴよちゃん』の第12巻が、2025年8月28日（木）に竹書房から発売される。 【画像】『ねえ、ぴよちゃん』を数話読む 『ねえ、ぴよちゃん』は、小学3年生のぴよちゃんを中心に、両親や中学生の兄、人間の言葉を理解する猫・又吉との暮らしを描いた作品。平凡な日常を題材にしながらも、子どもの素直な発想や登場人物同士のやり取りをユーモラスに描いてきた。物語にはぴよちゃんの友人たちや、又吉の猫