インタビューに応じるJR西日本の倉坂昇治社長JR西日本の倉坂昇治社長（63）が28日、共同通信のインタビューに応じ、北陸新幹線の大阪延伸に関し、利便性や経済効果などを踏まえ「これまでの検討の経緯から、京都を通るルートが望ましい」と強調した。福井県小浜市や京都市を通る現行計画を支持する姿勢を示した。北陸新幹線敦賀（福井県）―新大阪（大阪府）のルートを巡っては、与党が2016年に所要時間が最短で投資効果が見込