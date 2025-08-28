ことし10月から東海道新幹線などのチケットが、LINEで手軽に購入できるようになります。JR東海・西日本・九州の3社は28日、東京駅から鹿児島中央駅までの東海道・山陽・九州新幹線のチケットが、LINE上で購入できるようになるサービスを開始すると発表しました。従来のネット予約はアプリ上などでの会員登録が必要ですが、今回追加されるLINEからの予約では、会員登録が不要で、公式アカウントを友だち追加することで、乗車日の1か