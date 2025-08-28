イギリス最新鋭の空母プリンス・オブ・ウェールズが28日、東京の港に初めて寄港しました。イギリス最新鋭の空母プリンス・オブ・ウェールズは全長およそ280メートル、排水量およそ6万5000トンでことし4月にイギリスのポーツマス港を出港しました。今月12日から横須賀に寄港していましたが28日、東京に向け出港しました。イギリスの空母打撃群の日本寄港は2021年の空母「クイーン・エリザベス」に続き2度目で、東京に入港するのは初