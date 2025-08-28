NPB(日本野球機構)は28日の公示を発表。セ・リーグ3位のDeNAは森唯斗投手と知野直人選手を登録し、梶原昂希選手を抹消しました。今季初登録となった森投手は、この日の首位阪神との試合に先発。ファームでは31試合(4先発)に登板して3勝3敗、防御率3.44の成績を残しており、ソフトバンクホークス在籍時の2023年9月3日以来の先発勝利を目指します。また知野選手は5月26日に抹消されて以来の1軍登録。ファームでは76試合に出場して打