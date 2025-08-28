英国を訪問したインドのモディ首相＝7月24日（ロイター＝共同）【ニューデリー共同】インドのモディ首相が29日に訪日し、石破茂首相と会談する。今後10年の具体的協力の方向性を示す「共同ビジョン」を策定し、人的交流や投資拡大など幅広い分野で連携を強める。米国との間にすきま風が吹く中、日本と関係を発展させ経済成長につなげたい考えだ。インド政府によると、モディ氏の訪日は2014年の首相就任以来8回目。ミスリ外務次