札幌市教育委員会は、市立の小中学校や高校・幼稚園などで、教職員が教室などに私用スマートフォンを持ち込むことを禁止します。各校には８月２８日に通知したということです。札幌市教委は市立の小中学校や高校・幼稚園の教職員を対象に、教室やプール・体育館などで私用スマートフォンの持ち込みを原則禁止することを決めました。名古屋市や横浜市の小学校教諭が、女子児童を盗撮してＳＮＳのグループで