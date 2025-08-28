フジ・メディア・ホールディングスは、傘下のフジテレビが港浩一前社長と大多亮元専務に対して50億円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴したと発表しました。【映像】フジテレビが港前社長と大多元専務を提訴発表では、港前社長と大多元専務は、2023年に中居正広氏と元社員との間で起きた事案について、事実関係の調査や対策チームの設置などの対応を行う義務を負っていたにもかかわらず、これらを怠ったと指摘しています。そ