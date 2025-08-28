「学校に行けない、行きたくない」と感じているあなたに伝えたいことがあります。「不登校の日々は無駄じゃなかった」陽生さん。「そんなに頑張らなくていい」ふたばさん。「新しい友達ゼロでも“推し”がいれば」ゆななんさん。3人が考え、自ら選んだ“自分の生き方”とは。【写真で見る】「不安で常に泣きそう」日記に書かれた思い「頑張りすぎた」大好きだった学校がつらい場所に最上ふたばさん（仮名・16）「小学校の時は体育