自民党の岸田前総理はきょう、総理再登板への意欲について、「私がどうこうということは全く考えていない」と述べ、慎重な姿勢を示しました。自民党の岸田前総理はきょう午後、札幌市内で講演し、司会者から総理再登板への意欲を問われたのに対し、「退陣から1年も経っていない」とした上で、「私がどうこうということは全く考えていない」と述べました。自民党岸田前総理「再登板云々の話ありましたが、少なくとも現時点、私は