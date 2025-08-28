ＪＲ北海道は、記録的な豪雨の影響で一部の区間で運転を見合わせているＪＲ宗谷線について、幌延から稚内間については来週中の復旧も難しいと発表しました。ＪＲ宗谷線は、８月２６日から２７日にかけての記録的な豪雨によって、糠南～兜沼間で線路の土台の土砂が流出するなど大きな被害がでています。この影響で、２６日から音威子府ー稚内間は運転見合わせが続いていますが、３０日から音威子府ー幌延間は運転