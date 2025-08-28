俳優の松坂桃李（36歳）が、8月28日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。“すごい才能”を感じた俳優について語った。松坂はこの日、染谷将太と14年ぶりの共演となったアニメ映画「ひゃくえむ。」の宣伝のため、同番組のインタビューに対応。“すごい才能”を感じた俳優について質問を受ける。これに松坂は「先生役をやったドラマ『御上先生』（TBS系）で、生徒役の俳優。窪塚愛流くん。窪塚洋介さんの息子さ