俳優の三浦宏規が28日、都内で行われたミュージカル『のだめカンタービレ』シンフォニックコンサート！製作発表会見に登壇した。【動画】上野樹里、“千秋先輩”三浦宏規の練習量に驚き褒め方が“のだめすぎる”場面も本作は、累計3900万部超の大ヒットを誇る二ノ宮知子氏による漫画『のだめカンタービレ』が原作で、2023年にミュージカル化が実現。この度の第2弾では、フルオーケストラのアリーナコンサートとなる。実写版