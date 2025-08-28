気象庁は今日28日、向こう1か月(8月30日〜9月29日)の天候の見通しを発表しました。向こう1か月も全国的に平均気温は高く、特に9月中旬にかけてはかなり高くなるでしょう。降水量は、関東など東日本の太平洋側で平年並みか少なく少雨傾向となるでしょう。日頃から節水を心がけましょう。全国的に厳しい残暑北日本、東日本、西日本では、6月中旬以降、暖かい空気に覆われ気温の高い状態が続いています。向こう1か月も、全国的に暖か