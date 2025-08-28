【書評】『ジェイムズ』／パーシヴァル・エヴェレット・著木原善彦・訳／河出書房新社／2750円『トム・ソーヤーの冒険』は、トムがハックルベリー・フィンとともに悪党のインジャン・ジョーの隠し金を手に入れるまでの物語だ。その後、ハックは信心深いダグラス未亡人に引き取られる。風来坊のハックにとって彼女との暮らしは窮屈そのもので、もっと悪いことに、ろくでなしの父親が町へ戻ってくる。ハックは一計を巡らせて町か