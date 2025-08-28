フジテレビは28日、公式サイトを更新。元代表取締役社長の港浩一氏と、元専務取締役の大多亮氏に対して、50億円の損害賠償請求訴訟を起こしたと発表した。同局は8月28日付で東京地方裁判所に訴訟を提起した。同局は「2023年6 月にフジテレビの番組出演タレントとフジテレビ元従業員との間で生じた事案に関する一連のフジテレビの取締役の対応等に関して、当社およびフジテレビと利害関係のない立場にある外部の独立した法律事