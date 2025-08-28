8月22日放送の『ザ・共通テン』（フジテレビ系）は、「大阪2大名物！NG無し 上沼恵美子自宅突撃&ヒロミ初USJ絶叫SP」とサブタイトルをつけた2時間特番だった。冒頭、「（上沼とUSJ）どっちか１つでいいでしょ」と引き気味だったのはヒロミ。上沼との共演は2023年8月、『ウチのガヤがすみません！』（日本テレビ系）が番組終了から2年ぶりに復活したときの「1回だけ」と明かしていた。ちなみに同番組は上沼の名言をクイズとし