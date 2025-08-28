黒すぎコンパクトSUV！日産のインド法人は2025年8月6日、コンパクトSUV「マグナイト」の新たな仕様「マグナイト KUROスペシャルエディション」を現地で発売しました。マグナイトは2020年にインドでデビューしたコンパクトSUV。都心ユースに最適なサイズ感と燃費性能、そして見栄えのするデザイン性で若者を中心に人気を博しています。【画像】超カッコいい！ これが日産「新コンパクトSUV」です！ 画像で見る（77枚）ボディ