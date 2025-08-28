日本野球機構（NPB）が28日の公示を発表。中日は仲地礼亜投手を登録しました。同日の本拠地・ヤクルト戦で今季初の先発マウンドを迎える仲地投手。ここまではファームで11試合の先発登板含む12試合に登板し、ウエスタン・リーグトップタイの8勝、防御率2.24をマークしています。ここまでは同一カード1勝1敗としており、カード勝ち越しに向けても好投に期待がかかります。