そうけ島靖子さんが手作りした、「おわら風の盆」の踊り手らをかたどった人形秋の訪れを告げる富山市八尾町の伝統行事「おわら風の盆」の踊り手らをかたどった布製の人形が人気を集めている。地元のそうけ島靖子さん（87）が洋裁店での経験を生かした、温かみのある風合いが魅力。編みがさを目深にかぶり、法被や浴衣を着た男女が三味線や胡弓の音色に合わせて踊り歩く様子を丁寧に再現している。そうけ島さんが人形を作り始め