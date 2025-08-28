【モデルプレス＝2025/08/28】タレントの熊切あさ美が28日、自身のInstagramを更新。出演番組のオフショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】熊切あさ美、ほっそり美脚チラリ◆熊切あさ美、膝上ミニ丈で美脚披露熊切は「今夜も0時からテレビ東京『じっくり聞いタロウ』観てね」と出演番組を告知し、衣装姿を公開。ミニ丈のワンピースにロングブーツを合わせ、ほっそりとした美しい脚をのぞかせている。この投稿に、ファンから