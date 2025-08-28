8月24日、テレビ朝日は同局本社スタジオ内でおこなわれた『アメトーーク！』のロケ中に、お笑いコンビ「カミナリ」の竹内まなぶが右足アキレス腱断裂で全治8週間程度のケガを負ったことを発表した。「ダンスの撮影中に、右足が大きな音をたてて断裂したそうです。若手扱いですが、カミナリも36歳ですからね。テレ朝は再発防止に務めるとしていますが、高齢化するお笑い芸人にとって全力で挑まざるを得ない仕事。無理するなとは言