¤¬¤Ã¤Ä¤ê´¢¤ê¾å¤²¤¿¥Ù¥ê¡¼¥·¥ç¡¼¥È¤Ë4·î¤Ë¶âÈ±¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Û¥é¥óÀé½©¤¬ºÆ¤Ó?·ãÊÑ¥·¥ç¥Ã¥È?¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÖÈ±·¿¤¬¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤ê¡¢¶âÈ±¤ò¼ª¾å¤Þ¤ÇÈ±¤ò´¢¤ê¾å¤²¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£°ÊÁ°¤«¤é¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ù¥ê¡¼¥·¥ç¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÆ¤Ó·ãÊÑ¤·¤¿¥Û¥é¥óÀé½©(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡÷chiakihoran_official¤è¤ê)ºÆ¤Ó·ãÊÑ¤·¤¿¥Û¥é¥óÀé½©(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡÷ch