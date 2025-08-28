Number_iの岸優太が表紙を飾る『ヌメロ・トウキョウ（Numéro TOKYO）』10月号特装版増刊（扶桑社）が8月28日に発売された。 【写真】Number_i・岸優太のさまざまなカット 特装版では通常版には掲載されていない4ページを追加、計14ページにわたり「LATE CHECK OUT：岸優太の日常と非日常」を特集。約1カ月後、30歳を迎える岸がグランド ハイアット 東京でレイトチェックアウトまでの時間をゆっくり愉しむ。