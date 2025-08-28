「もったいない」と思って、なかなかものを手放せないときってありますよね。ESSEフレンズエディターのメンバーで整理収納コンサルタントの奥田明子さんは、整理収納の講座や個人宅の整理収納のお手伝いを行っていますが、元々は片付けが得意でなく、ものを捨てることが苦手だったそう。今回は、そんな奥田さんが日々工夫している「もったいない」とのつき合い方を紹介します。「もったいない」と思うのは悪いことではない片付けの