俳優の椎名桔平（61）が28日までに、自身のインスタグラムを更新。調理中の写真が反響を呼んでいる。椎名は「スーパーで食材買ってたら、ふっくら秋刀魚がお出まし」と報告。「昨年はほっそり秋刀魚だったから即買い。徳島から送られてきた酢橘と共に。旨い！！」と、秋の味覚を堪能したことを伝えた。この投稿にフォロワーからは「美味しそう」「秋ですねぇ〜」「秋刀魚美味しいですよね！」「まだまだ暑いですが、秋を先取