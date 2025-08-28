日本野球機構(NPB)が28日の公示を発表。ソフトバンクはダウンズ選手の登録を抹消しました。ダウンズ選手は6月15日、抹消となった今宮健太選手と入れ替わりで再昇格。その後は4本のホームランを放つなど躍動を見せていました。しかし直近の出場となった23日の日本ハム戦では、自身のエラーで満塁のピンチを招く場面も。8月の月間打率.182と、攻守に状態を落としていました。2位日本ハムと1ゲーム差で首位をキープしているソフトバン