プロ野球・楽天は28日、小郷裕哉選手の登録を抹消しました。小郷選手は直近は代打要員として試合に出場。前日27日のソフトバンク戦では7回に代走で出場すると、9回の打席では死球を受けるもその後すぐにプレーを続けています。ここまで78試合に出場し、打率.168、1本塁打、10打点を記録しています。4月以来の2軍調整に回ります。