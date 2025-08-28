金沢国税局が28日発表した2024年度の北陸3県（富山、石川、福井）の国税滞納残高は、前年度比6.2％増の127億6千万円だった。2年ぶりの増加となった。県別では、富山が43億1600万円、石川が53億6400万円、福井が30億8100万円だった。新規発生の滞納額は87.1％増の149億8200万円。国税局は増加の理由を「能登半島地震の被災地域で延長していた申告や納付の期限が一部、1月末に切れた影響とみられる」とした。税目別では、消費