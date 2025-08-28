※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ夫は同僚・芹との親密な関係を疑われ、離婚の危機に立たされます。両夫婦での話し合いによって芹の嘘が暴かれ、夫・蓮斗は芹に見切りをつけ、離婚を決意。慰謝料の支払いを拒む芹の主張にも応じず、不適切な関係をもった藤枝には内容証明を送ると通告しました。その後、芹は会社で藤枝に関係が露見したことを話しますが、